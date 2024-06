Calciomercato Juve, il Bayern offre un giocatore per Chiesa

Calciomercato Juve, accelerata del Bayern Monaco per Federico Chiesa. Ma non come la società bianconera avrebbe immaginato, almeno non da subito. Perché sebbene sia sia sempre detto che la società teutonica sia pronta ad assecondare le richieste juventine da 40 milioni di euro, in verità la realtà bavarese avrebbe avanzato una prima offensiva con una proposta caratterizzata da cash (poco) più una contropartita tecnica, in pieno stile Giuntoli che bada al valore tecnico ma anche alla sostenibilità.

Calciomercato Juve, la proposta del Bayern per Chiesa

Come riportato da Sky Sport Germania, i rossoblu avrebbero proposto ‘appena’ 10 milioni di euro più il cartellino Joshua Kimmich per l’esterno di 26 anni in scadenza di contratto nel 2025. Una proposta che non dovrebbe scaldare la dirigenza gobba che è ormai disposta a privarsi dell’ex Fiorentina ma solo monetizzando abbastanza dalla sua partenza e non meno di 30 milioni di euro nella peggiore.

Un affare del genere, per quanto possa riguardare anche un difensore di assoluto rispetto e di esperienza internazionale, non fa al caso della Juventus che attende un rilancio solo cash. Dovesse esserci, ci sarebbero le basi per approfondire i discorsi. Altrimenti con tali modalità la Juventus non si siederà nemmeno al tavolo e aspetterà piuttosto rilanci dalla Premier League o mal che vada dalla Roma o soprattutto il Napoli con Antonio Conte grande stimatore del classe 98.