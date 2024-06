Calciomercato Juve, il Bologna vuole Kean: le ultimissime

Calciomercato Juve, spazio anche alle cessioni. Sia per monetizzare e far cassa per i grandi obiettivi di quest’estate, ormai noti come Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners tra gli altri, sia per risolvere il problema che accomuna diversi giocatori in bianconero: la scadenza di contratto nel 2025. Il che significa che questo è l’ultimissimo anno utile per piazzarli e monetizzare, salvo poi perdere i diretti interessati a parametro zero da qui a un anno.

Calciomercato Juve, Bologna su Kean

E’ il caso, questo, di giocatori come Samuel Iling-Junior piazzato all’Aston Villa o Weston McKennie che a Birmingham anche doveva andarci, salvo poi mandare Enzo Barrenechea. Ma in questa condizione contrattuale rientra un esubero del reparto offensivo: Moise Kean, giocatore completamente fuori dai piani bianconeri e che sarà messo sul mercato senza dubbi.

Il classe 2000 ha però mercato in Italia, con una squadra che sarebbe in particolare sulle sue tracce: il Bologna di Vincenzo Italiano che dovrà partecipare alla prossima Champions League e cerca anche profili dall’esperienza internazionale per ben figurare. Come riporta QS oggi in edicola, i felsinei sarebbero interessati a intavolare una trattativa ma senza includere Calafiori per il quale l’intenzione è sempre quello di tenerlo in rosa per la prossima stagione.