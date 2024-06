Calciomercato Juve, il piano B a Calafiori è un’altra creatura di Motta

Calciomercato Juve, pronti i primi due acquisti che rispondono ai nomi di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz. Subito due pedine importanti tra porta e centrocampo per definire la nuova squadra che dovrà puntare subito a far meglio dello scorso anno, il che significa provare a vincere e fronteggiare l’Inter, ma provandoci attraverso un gioco qualitativo a fronte delle ultime stagioni sofferenti dove da questo punto di vista il popolo bianconero ha sofferto particolarmente.

Calciomercato Juve, chi è il piano B a Calafiori

Un nome che potrebbe favorire in questo, oltre che blindare la difesa in coppia con Gleison Bremer, è Roberto Calafiori che rappresenta il grande obiettivo bianconero. Thiago Motta lo rivorrebbe con sé e il giocatore sarebbe pronto a raggiungere l’allenatore che gli ha cambiato potenzialmente la carriera dopo l’ultima strepitosa annata.

Il problema è il Bologna che fa muro totale e questo porta la Vecchia Signora a valutare un piano B che corrisponde a un altro fedelissimo di Motta: Jakub Kiwior, ex Spezia allenato proprio dall’allenatore italo-brasiliano e sbarcato in Premier League negli ultimi anni. Di piede mancino, nasce come centrale ma all’occorrenza può muoversi anche sulla fascia e il tecnico l’ha utilizzato anche da mediano in passato. La valutazione dell’Arsenal sarebbe decisamente più bassa rispetto all’altra: 20 milioni di euro.