Calciomercato Juve, il piano B a Koopmeiners è in Serie A

Calciomercato Juve, resta Teun Koopmeiners il grandissimo obiettivo estivo in casa bianconera. E’ considerato infatti l’uomo che può fare la differenza in senso assoluto, capace di alzare notevolmente il tasso tecnico del nuovo centrocampo juventino ma abile al contempo anche di offrire nuove soluzioni offensive considerando l’ampia capacità realizzativa mostrata in questi anni a Bergamo.

Il problema è che proprio questa, oltre in generale alle capacità anche non in termini di goal, che ha fatto esplodere il prezzo del 26enne schizzato fino a un tetto di 60 milioni di euro. E meno male – diciamo così anche se dispiace umanamente per il calciatore – che non parteciperà all’Europeo considerando che l’Atalanta, altrimenti, avrebbe potuto alzare ancor più l’asticella in caso di un ottimo torneo internazionale.

Calciomercato Juve, il piano B a Koopmeiners

La Vecchia Signora, è ovvio, temporeggia. E solo per un motivo: mentre ha strappato il sì del giocatore per un contratto quinquennale da 4.5 milioni a stagione, attende di incassare dalle cessioni di Matias Soulé e Dean Huijsen per incassare il valore necessario da dirottare in Lombardia. Altrimenti, dovesse andar male qualcosa, il piano B è sempre in Serie A come riporta TuttoSport: Lazar Samardzic. Forse meno terrificante sottoporta ma comunque di alto livello e costerebbe decisamente di meno. Circa 20-25 milioni.