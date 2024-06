Calciomercato Juve, il Pisa riscatterà Barbieri: la situazione

Il calciomercato Juve passerà anche e soprattutto dai giovanissimi bianconeri che saranno venduti a peso d’oro per poter finanziare i colpi per creare la nuova Madame di Thiago Motta. Un sacrificio ritenuto necessario dal Dt Cristiano Giuntoli che vuole fare della sostenibilità un caposaldo assoluto di questa nuova gestione bianconera. Tant’è che ha già iniziato a tagliare il monte ingaggi ed è intenzionato a proseguire su questa via, così come quella di vendere prima di acquistare.

Ed è per questo che è stato nel frattempo piazzato Kaio Jorge trasferitosi ufficialmente al Cruzeiro e si attendono le cessioni di altri giovani che saranno immolati seppur a malincuore per la nuova causa juventina. Matias Soulé è uno di questi: 22enne di rientro dal Frosinone, sarà venduto a caro prezzo per poter reinvestire il tutto magari per arrivare a Teun Koopmeiners e raggiungere quella valutazione di 60 milioni di euro. Stesso destino per Dean Huijsen e altri potenziali profili nell’ultima stagione in giro per l’Italia.

Calciomercato Juve, quale futuro per Barbieri?

Non è il caso però del classe 2022 Tommaso Barbieri che ha brillato nell’ultima stagione al Pisa: sebbene il club toscano lo riscatterà per la cifra da 2.5 milioni inserita nel contratto, la Vecchia Signora lo controriscatterà versando 3.1 milioni nelle casse della società della cadetteria. Dimostrazione che la Juve è disposta a vendere solo alcuni dei giovani individuati come pedina di scambio, mentre è pronta a puntare concretamente su altri.