Calciomercato Juve, il PSG punta un bianconero

Calciomercato Juve, si allunga la fila per Dean Huijsen. Parliamo del difensore 19enne spagnolo-olandese di proprietà del club bianconero di rientro dal prestito alla Roma e di nuovo in lista di partenza. Ma questa volta in maniera definitiva. E non per le sue qualità per le quali potrebbe essere serenamente un profilo da Juve per i prossimi anni, quanto per l’esigenza di far cassa per arrivare ai principali obiettivi di quest’estate ovvero Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juve, anche PSG su Huijsen

Serviranno cessioni e anche sacrifici importanti per tali nomi da 100 milioni di euro o anche di più e tra i nomi importanti in uscita al primo posto c’è proprio il classe 2005. Se già di base gli estimatori non mancano di certo, ora continuano pure ad aumentare. La novità di queste ore, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è rappresentata infatti dal Paris Saint-Germain dove anche dalla Francia confermano l’interesse.

La società bianconera conta di chiudere attorno ai 30 milioni di euro, chiunque sia l’acquirente. Anche se la presenza di tante realtà potrebbe scatenare un’asta a favore della Vecchia Signora che potrebbe incassare ancor di più, a meno che non decida di utilizzare tale pedina come contropartita tecnica come per Karim Adeyemi del Borussia Dortmind.