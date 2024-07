Calciomercato Juve, il West Ham aveva preso Todibo: il retroscena

Calciomercato Juve, svolta per l’affare che porterà Jean-Clair Todibo in bianconero. Ma poco prima l’affare era praticamente sfumato come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il West Ham si era infatti inserito per chiudere e ci era anche quasi riuscito, strappando innanzitutto la disponibilità del ragazzo che attratto dalla Juve si è cautelato non disdegnando comunque una chiamata dalla Premier League e aprendo così a quest’altro fronte.

Calciomercato Juve, Todibo a un passo dal West Ham

Gli inglesi si erano fatti avanti con una proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus ma a sorpresa la società della Costa Azzurra l’ha rifiutata puntando ai 40 milioni cash diretti. Non è andata però come previsto: i britannici hanno infatti virato su Max Kilmann abbandonando la pista Todibo per uno scenario, dopo quanto accaduto col Manchester United, che ha fatto infuriare il calciatore.

A quel punto il francese ha alzato la voce imponendo la scelta della Juve e portando a sbloccare una trattativa in stallo fino a quel momento. Adesso la pista è scorrevole ma a Cristiano Giuntoli servirà liquidità per sferrare l’assalto. Si attende prima una cessione per poi affondare il colpo e garantire a Thiago Motta il quinto acquisto di questa sessione estiva attivissima.