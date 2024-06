Calciomercato Juve, impossibile l’affare Murilo: il motivo

Calciomercato Juve: è spuntato il nome di un altro brasiliano in queste ore dopo quello di Douglas Luiz prossimo all’annuncio ufficiale in bianconero. Ovvero quello di Murillo Santiago Costa dos Santos, noto semplicemente come Murilo, talento di 21anni in forza al Nottingham Forest.

Un’idea verdeoro per rinforzare eventualmente il pacchetto arretrato che ha bisogno di innesti, con Cristiano Giuntoli che si cautela considerando le difficoltà per Roberto Calafiori e un Bologna che continua a fare sia muro che a sparare alto proprio per ostacolare la trattativa anche se il giocatore vorrebbe raggiungere il suo vecchio mister a Torino.

Calciomercato Juve, Murilo impossibile: ecco perché

L’arrivo di Murilo in bianconero, però, è impossibile come svelato da Alfredo Pedullà. E per un motivo burocratico in verità, non relativo a incastri o questioni di cifre. Con l’arrivo di Luiz e l’altro di Vasilije Adzic, infatti, non ci sono più posti da extracomunitari dispoibilili e quindi pur volendo la società bianconera non potrà affondare il colpo sul talento di San Paolo.

Le piste più verosimili sono quelle relative a Jean-Clair Todibo proposto alla Vecchia Signora e soprattutto Jacub Kiwior dell’Arsenal che Thiago Motta conosce molto bene dai tempi dello Spezia e che può giocare volendo anche sulla sinistra oltre che al centro della difesa accanto all’intoccabile Gleison Bremer.