Calciomercato Juve, in arrivo offerta ufficiale per Soulé: la squadra 

Calciomercato Juve, offerta in arrivo per Matias Soulé: lo assicura TuttoSport oggi in edicola. Di rientro dal prestito col Frosinone dove purtroppo non è andata come sperava, il talento argentino, nonostante le enormi qualità mostrate in maglia gialloblu, va verso un futuro lontano dal bianconero. E il motivo è noto: è stato scelto come primo – e forse il solo – sacrificato d’eccellenza per arrivare al grande sogno di quest’estate: Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juve, offerta ufficiale in arrivo per Soulé

L’Atalanta è anche pronta a vendere il proprio gioiello, ma alla cifre che a Torino conoscono molto bene: 60 milioni di euro. Una cifra ovviamente che la Vecchia Signora non metterà direttamente cash sul piatto, ma al massimo inserendo una contropartita oppure i soldi ma ricavandoli da una cessione riconosciuta proprio nel talento sudamericano che ha parecchio mercato.

E a tal proposito, come riportato dal quotidiano piemontese, c’è in particolare il Southampton che non ha ancora inviato una pec formale ma che lo potrebbe fare a brevissimo con un’offerta da 35-40 milioni con cui si chiuderebbe velocemente l’affare. Club inglese con cui tiene banco anche un altro discorso, quello legato a Carlos Alcaraz e dalla cessione di Soulé si potrebbero gettare le basi anche per una permanenza in bianconero dell’altro talento albiceleste giunto in prestito oneroso.