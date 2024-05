Calciomercato Juve, incassati 21 milioni da due cessioni fatte

Obiettivo incassi per il calciomercato Juve. Si puntano nomi importanti da consegnare a Thiago Motta come quelli di Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori ma bisognerà anche vendere per poter finanziare questi acquisti. La nuova era Juve prevede infatti il buonsenso economico, la sostenibilità: niente più acquisti folli che mandano il bilancio in tilt condizionando gli anni successivi ma un percorso virtuoso che possa coniugare utile e dilettevole rinforzando la squadra e senza appesantire il club.

Ecco perché, allora, il Dt Cristiano Giuntoli ha già una lista cessioni di diversi nomi da cui monetizzare. Si riuscissero a piazzare tutti, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di un sacrificato importante nella rosa bianconera che a oggi corrisponde sempre di più a Federico Chiesa. Parlando di nomi ‘esterni’ ma potenzialmente centrali per il futuro juventino, il primo indiziato è invece Matias Soulé.

Tuttavia se il direttore tecnico riuscisse a piazzare tutti i giocatori attualmente in prestito altrove o giovani in fondo sacrificabili, forse non sarebbe necessario privarsi né dell’esterno ex Viola – comunque in scadenza nel 2025 e con situazione da monitorare – né soprattutto del fantasista argentino la cui potenziale uscita già indispettisce il popolo juventino che lo vorrebbe nel nuovo corso.

Nel frattempo arrivano soldi freschi in casa Juve. Come riporta il Corriere dello Sport, sono quelli di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella venduti alla Lazio un anno fa ma che giungeranno effettivamente solo ora. Parliamo in totale di 21 milioni di euro però giù virtualmente bloccati per il primo acquisto bianconero: serviranno a coprire infatti i costi di Michele Di Gregorio, ormai pronto a sbarcare alla Continassa.