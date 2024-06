Calciomercato Juve, incassati quasi 30 milioni da 4 cessioni

Il calciomercato Juve procede piuttosto spedito anche sul fronte cessioni. Parallelamente alle entrate per ora solo virtuali ma presto anche concrete di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz per porta e centrocampi, si registrano anche piazzamenti di esuberi utili per alleggerire la rosa, il bilancio e come nel caso del brasiliano arrivare anche ad alcuni obiettivi di mercato tramite Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior.

Calciomercato Juve, quasi 30 milioni della uscite

Ma la cosa più importante sarà far cassa. Perché Cristiano Giuntoli avrà bisogno di un tesoretto più alto possibile per arrivare agli obiettivi riconosciuti in Rooberto Calafiori e soprattutto Teun Koopmeiners, grande sogno di quest’estate e col giocatore che attende solo di ricevere la telefonata per sbarcare a Torino dopo l’accordo quinquennale da 4.5 milioni d euro a stagione.

Giuntoli sta intanto aumentando il capitale grazie al gruzzoletto che sta derivando dalle cessioni. Con l’uscita vicina di Moise Kean alla Fiorentina arrivano altri 15 milioni di euro circa, i quali si aggiungono ai 7.2 per Kaio Jorge al Cruzeiro, i 1.5 per Felix Correa al Gil Vicente e i 4-5 milioni che arriveranno da Wojciech Szczesny che dal 1 luglio diventerà un nuovo giocatore dell’Al-Nassr. Totale: quasi 30 milioni di euro. Per ora. In attesa di sistemare altri giocatori come Weston McKennie, Filip Kostoc e Arkadiusz Milik.