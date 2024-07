Calciomercato Juve, incontro Giuntoli-Locatelli: gli scenari

Calciomercato Juve, già pronto il nuovo centrocampo bianconero per Thiago Motta. Douglas Luiz è infatti ufficiale e Khephren Thuram lo sarà presto poiché siamo allo scambio dei documenti. L’affare col Nizza è pronto e definito, da limare appena i dettagli per un’operazione da 20 milioni di euro ma la fumata bianca giungerà a brevissimo. Già in questa settimana probabilmente e con le visite mediche per la prossima.

Scalpita il giocatore e lo farà di certo anche il neo allenatore bianconero che può già godersi i primi due rinforzi in attesa di un terzo altrettanto imminente, Michele Di Gregorio, che diventerà nelle prossime ore il nuovo portiere juventino. La nuova mediana del 4-2-3-1, quindi, ha già il suo nuovo regista e l’incontrista. La geometria brasiliana e i muscoli francesi. Con due italiani sullo sfondo a completare il reparto: Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli.

Calciomercato Juve, quale futuro per Locatelli?

Se per quest’ultimo vi sono pochi dubbi sul suo futuro in bianconero, da monitorare la situazione per l’ex Sassuolo cercato da Roberto De Zerbi al Marsiglia. Come ripota Calciomercato.com, a tal proposito è in programma un incontro tra il calciatore e Cristiano Giuntoli per comprendere il da farsi. Il giocatore potrebbe volere maggior spazio altrove dopo gli ultimi sviluppi ma la Vecchia Signora, nel caso, sarà pronta a vendere e non svendere: non solo chiederà una cifra importante, ma non accetterà nemmeno soluzioni intermedie come prestiti. L’uscita, se proprio dovrà avvenire, dovrà essere definitiva.