Calciomercato Juve, incontro Napoli-agente Di Lorenzo: la situazione

Calciomercato Juve: presi di fatto Michele Di Gregorio e Douglas Luiz e si attendono sviluppi per Giovanni Di Lorenzo, esterno in rottura totale col Napoli che il Dt Cristiano Giuntoli vorrebbe portare a Torino per offrire un rinforzo di assoluto spessore a Thiago Motta date le qualità dell’esterno della nazionale italiana e soprattutto l’esperienza. Ieri è andato in scena un incontro tra club azzurro e il procuratore e la Vecchia Signora era alla finestra come spettatrice super interessata.

Calciomercato Juve, gli aggiornamenti su Di Lorenzo

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il colloquio di due ore non ha portato frutti se non per la Continassa poiché c’è ancora gelo e distanza tra la società di Aurelio De Laurentiis e il giocatore impegnato in Germania per Euro 2024. Non è cambiata la posizione dell’atleta che si è sentito sfiduciato dal Napoli in quanto messo, così come tutti, sul mercato dopo la stagione vergognosa che ha portato al 10° posto in classifica.

Tra le due parti c’è Antonio Conte che fa opposizione totale: non vuole assolutamente cedere il giocatore e né vuole che vada alla Juventus, in quanto lo ritiene un perno fondamentale per il suo nuovo Napoli. Per il momento, alla luce dell’incontro di ieri, è stato posto un ‘armistizio’ con l’intenzione di lasciare sereno il giocatore dato l’Europeo in corso. Quindi una sosta di un mese circa, periodo dopo il quale si riprenderanno i discorsi e si capirà cosa ne verrà fuori e specialmente chi vincerà il braccio di ferro.