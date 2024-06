Calciomercato Juve, inserimento a sorpresa per Zirkzee: la situazione

Calciomercato Juve: possibile colpo di scena per Joshua Zirkzee. Lo svela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, ci sarebbe stato un inserimento del club bianconero in queste ore per l’attaccante del Bologna che sembrava vicinissimo al Milan. Un’irruzione che ha spiazzato la società rossonera e che potrebbe a nuovi sorprendenti scenari per i prossimi giorni.

Calciomercato Juve, inserimento per Zirkzee

Ci sarebbe addirittura un patto tra Kia Joorabchian, agente del giocatore, e Cristiano Giuntoli come rivela il giornale. Il direttore tecnico ha messo in scena una strategia attendista salvo poi irrompere con decisione nel momento più delicato della trattativa che andava verso una fumata bianca con sfumature rossonere.

Ma complice di questo scenario c’è stata anche la leggera frenata milanista a causa delle commissioni chieste dall’agente del calciatore che hanno fatto vacillare il Diavolo e lasciando margine alla Vecchia Signora di inserirsi. Tuttavia l’eventuale affondo per Zirkzee – specifica il CorSport – non metterebbe in dubbio il futuro di Dusan Vlahovic piuttosto quello di Federico Chiesa e Matias Soulé che a quel punto verrebbero sicuramente sacrificati per far cassa e garantire a Thiago Motta tale rinforzo di fiducia più tutti gli altri ormai noti.