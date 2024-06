Calciomercato Juve, intreccio Kvaratskhelia-Chiesa: cosa può accadere

Calciomercato Juve, possibile intreccio Kvaratskhelia-Chiesa: i destini dei bianconeri e degli azzurri per la prossima sessione estiva tornano ad incrociarsi. Oltre all’idea legata a Govanni Di Lorenzo e all’ipotesi avanzata dalla Campania per un possibile scambio Danilo-Raspadori, ora spunta anche uno scenario che vedrebbe l’esterno juventino e l’attaccate georgiano su uno stesso filone: lo svela Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube.

Calciomercato Juve, intreccio Kvaratskhelia-Chiesa?

Non si tratterebbe in questo caso di uno scambio che porterebbe il fantasista della Georgia a Torino e Chiesa allo stadio Maradona, piuttosto di una staffetta tra i due ma solo sul fronte partenopeo: come svelato da Pedullà, con Kvaratskhelia nel mirino del Paris Saint-Germain che lo ha scelto come erede di Kylian Mbappe, il Napoli sarebbe pronto a prendere Chiesa in caso di addio dell’ex Dinamo Batumi.

Potrebbe essere una soluzione che può prendere forma a prescindere ma chiaramente che può divenire ancor più concreta se Aurelio De Laurentiis avesse bisogno di un sostituto e a quel punto si ritroverebbe anche circa 120 milioni cash tra le mani. Chiesa – sottolinea Pedullà – è un pupillo di Antonio Conte oramai neo allenatore del Napoli e il giocatore, in caso di chiamata, non sarebbe certo insensibile a una tale corte e a un ruolo da protagonista in una squadra pronta a rilanciarsi pesantemente in campionato. Uno scenario da non sottovalutare, considerando l’esigenza di far cassa per il Dt Cristiano Giuntoli.