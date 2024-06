Calciomercato Juve, ipotesi Lazio per Soulé: la proposta di Lotito

Calciomercato Juve, e se Matias Soulé fosse ceduto ma restasse in Serie A? E’ questo il nuovo scenario che emerge mentre per il fantasista argentino resta comunque viva l’ipotesi Premier League, con l’agente che ha di recente incontrato il West Ham apparentemente pronto a fare sul serio per il 22enne reduce dal prestito al Frosinone con ottimi risultati per quanto riguarda il rendimento personale.

Calciomercato Juve, anche la Lazio su Soulé

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, spunta anche la Lazio nella corsa per il classe 2002 con Claudio Lotito che starebbe parlando direttamente con Cristiano Giuntoli per capire i presupposti per la cessione. Il problema, come spesso accade quando si tratta del club biancoceleste, è assecondare le richieste alte: troppi, infatti, i 25-30 milioni pretesi dalla Vecchia Signora per liquidare l’attaccante.

Motivo per cui il patron biancoceleste potrebbe proporre una formula in stile Rovella e Pellegrini, ovvero un prestito con riscatto in base a determinate condizioni e per una cifra pagabile in più anni, anche se resta comunque un’operazione complicata. Specialmente se nel frattempo ci sarebbero altri club pronti ad offrire il cash necessario. E chissà che per Soulé non possa innescarsi un derby della Capitale considerando che la Roma anche monitora il talento sudamericano.