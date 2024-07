Calciomercato Juve, irrompe un’altra italiana su Morata

Calciomercato Juve, c’è sempre Alvaro Morata sullo sfondo per l’attacco bianconero. Dipendesse dal centravanti spagnolo, tornerebbe di corsa a Torino dove ha lasciato il cuore. Tant’è che in queste ore ha anche rifiutato una mega offerta dall’Arabia Saudita dando priorità a un futuro ancora in Europa e possibilmente nel capoluogo piemontese. Nella peggiore, se così non dovesse essere, possibile permanenza a Madrid nonostante le scintille di queste settimane.

Calciomercato Juve, inserimento Milan per Morata

Ma occhio anche un’altra pista che potrebbe riguardare il centravanti iberico, sempre italiana e che riguarda il Milan come riporta SkySport. I rossoneri, infatti, alla ricerca di un goleador, si sarebbero inseriti in corsa per il possibile ingaggio dell’attaccante di 31 anni attualmente impegnato a Euro 2024. Per prenderlo non serve trattare: basta versare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro.

La Vecchia Signora per il momento considera la pista eventuale ma senza urgenze considerando che dovrà prima sfollare il reparto. E fatto con Moise Kean ormai prossimo alla Fiorentina per un affare che porterà liquidità importante nelle casse juventine, si proverà a piazzare anche Arkadiusz Milik per poi valutare eventualmente la pista relativa al vice di Dusan Vlahovic ed eventualmente proprio Morata che i tifosi gobbi vorrebbero senza alcun dubbio allo Stadium.