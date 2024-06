Calciomercato Juve, Kean alla Fiorentina: distanza minima

Calciomercato Juve, arrivano conferme sulla cessione di Moise Kean in direzione Fiorentina. Alla fine la starebbero spuntando i viola rispetto al Bologna anche interessato all’attaccante bianconero in scadenza di contratto nel 2025 e in uscita dalla Continassa dopo le ultime stagioni non proprio esaltanti. La priorità del calciatore, tuttavia, è sempre stata quella di una permanenza in Serie A rispetto all’estero e il classe 2000 sarebbe stato una richiesta diretta di Raffaele Palladino.

Calciomercato Juve, Kean verso la Fiorentina

Ecco quanto si legge dal sito dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio: “Per Moise Kean si tratterebbe di una grande opportunità per potersi rimettere in gioco dopo una stagione complicata terminata senza gol segnati. L’obiettivo del club è quello di trovare l’intesa con l’attaccante classe 2000 sul contratto (quasi raggiunto), per poi quindi spostarsi e lavorare sull’intesa con la Juventus: le due società hanno lavorato fino a poco fa. La distanza tra le due parti è molto ridotta“.

Secondo quanto riferito dal giornalista in diretta televisiva, la Juventus chiede 15 milioni di euro mentre la Fiorentina è attorno ai 12. Ma nel frattempo c’è pieno ottimismo da tutte le parti per la fumata bianca definitiva. Per la società bianconera sarebbe un’ottima notizia considerando non solo un esubero piazzato ma anche liquidità preziosissima per finanziare i grandi colpi in programma.