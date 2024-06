Calciomercato Juve, Kean alla Fiorentina: la data delle visite mediche

Calciomercato Juve: novità sia in entrata che in uscita. Per la prima si attende per oggi o comunque le prossime ore l’annuncio ufficiale per Douglas Luiz dopo aver superato le visite mediche in bianconere negli Stati Uniti impegnato per la Coppa America. Per la seconda è stata invece definita un’altra cessione per la quale anche si attendono gli annunci tra qualche ora, ovvero quella di Moise Kean in direzione Fiorentina.

Calciomercato Juve, pronte le visite mediche di Kean

Come riferisce però Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, bisognerà attendere abbastanza da quest’ultimo punto di vista poiché non sarà propriamente imminente. Sebbene sia tutto pronto o quasi, infatti, sono in programma soltanto per venerdì i test fisici di rito che confermeranno – salvo sorprese come accaduto con l’Atlético Madrid a gennaio ma non dovrebbe essere questo il caso – il trasferimento del classe 2000 a Firenze.

Affare – si legge sempre sul portale dell’esperto di mercato di Sportitalia – da 13 milioni di euro più 3 di bonus. Cash prezioso nelle casse bianconere per finanziare i prossimi colpi in entrata, come Khéphren Thuram prossimo a prendere il vuoto lasciato da Adrien Rabiot, ma in generale operazione importante anche considerando la scadenza nel 2025. Esubero dunque piazzato. Ne restano sei dalla lista di Thiago Motta.