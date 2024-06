Calciomercato Juve, Kean ha trovato squadra: cessione vicina?

Calciomercato Juve, potrebbe essere vicina una cessione in casa bianconera. Si tratta di uno dei principali esuberi di quest’estate, giocatore completamente fuori dai piani sia del club che di Thiago Motta e assolutamente sul mercato alla luce anche di un contratto in scadenza nel 2025. Si tratta di Moise Kean, giocatore che in senso assoluto non ha reso come si sperava e il cui matrimonio con la Vecchia Signora va dritto verso i titoli di coda. E forse le pratiche del divorzio sono anche già pronte.

Calciomercato Juve, accordo Kean-Fiorentina?

Come infatti svela Michele De Blasis, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, sarebbe vicina l’uscita dell’attaccante classe 2000 in quanto avrebbe raggiunto un’intesa di massima con quella che potrebbe essere la sua nuova squadra “La Fiorentina ha raggiunto un accordo con Moise Kean per un quadriennale a 2,2 milioni a stagione”, si legge infatti su X.

Fosse confermata l’indiscrezione, significa che andrebbe trovato solo l’intesa economica tra le due società per poi vedere la fumata bianca definitiva. Il 24enne è stata una richiesta diretta di Raffaele Palladino che vuole affidare a lui le chiavi dell’attacco della prossima stagione, plasmandolo e facendo leva sulla sua fisicità ed esperienza internazionale così da rilanciarlo anche dopo le ultime stagioni di certo non gloriose.