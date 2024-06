Calciomercato Juve, Kean ha una priorità per il futuro

Calciomercato Juve: c’è anche Moise Kean in lista di sbarco. Soprattutto considerando che è completamente fuori dai programmi bianconeri e che ha un contratto in scadenza nel 2025 che lo rende ancor più da piazzare con urgenza. Resta infatti un ultimo anno appena per monetizzare almeno un minimo, salvo altrimenti lasciarlo partire a parametro zero il prossimo anno.

Calciomercato Juve, dove andrà Kean?

E non è consigliabile considerando che la Vecchia Signora ha bisogno di liquidità per sferrare gli assalti a obiettivi come Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners. Proprio stamane è emersa la possibilità di un approdo in Arabia Saudita per l’attaccante classe 2000. Ma sarebbe un’altra la priorità dell’attaccante nato a Vercelli, ovvero la permanenza proprio in Serie A.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la preferenza del centravanti è quella di continuare a giocare in Italia dove ci sarebbero in particolare Bologna e Fiorentina sulle sue tracce. Solo se queste o altre soluzioni nostrane non andassero in porto valuterebbe un’esperienza all’estero e, chissà, forse anche in Medio Oriente in cambio di una mega proposta. Altrimenti occhio anche alla Ligue 1 dove ha lasciato un segno importante in occasione della sua ultima esperienza al PSG. Una sola cosa è certa: difficilmente lo vedremo ancora allo Stadium.