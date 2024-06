Calciomercato Juve, Kean può portare l’erede di Rabiot in bianconero

Calciomercato Juve: anche in attacco ci saranno uscita. E ce n’è una certa in quanto si tratta di un giocatore assolutamente fuori dai piani del club bianconero e così anche del nuovo tecnico juventino, Thiago Motta. Si tratta di Moise Kean, giocatore in scadenza di contratto nel 2025 e che andrà necessariamente piazzato quest’anno per monetizzare almeno in minima parte e non perderlo a parametro zero l’altra estate che verrà.

Calciomercato Juve, interessi per Kean dalla Francia

Da questo punto di vista, dopo l’interesse del Bologna manifestatosi anche nelle ultime ore, spunterebbero diverse corteggiatrici dalla Ligue 1 per l’attaccante nato a Vercelli. In Francia ha vissuto la sua miglior stagione con 21 goal al Paris Saint-Germain, hanno quindi un buon ricordo del classe 2000 e sono pronti a puntarci davvero considerando anche l’uscita certa da Torino e a condizioni anche apparentemente alla portata.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è già stato qualche sondaggio transalpino: ovvero Lilla, Monaco e Nizza. Occhio ai questi ultimi due club perché è lì che giocano due giocatori individuati da Cristiano Giuntoli per prendere il posto di Adrien Rabiot ormai lontanissimo dalla Vecchia Signora: Youssouf Fofana seguito anche dal Milan e Khepheren Thuram. Possibile incastro e scambio con uno dei due club?