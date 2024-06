Calciomercato Juve, Kean può sbloccare l’affare Koopmeiners?

Teun Koopmeiners è il grande obiettivo del calciomercato Juve di quest’anno e non è di certo un mistero: secondo il Dt Cristiano Giuntoli, è il profilo adatto per alzare il livello di qualità a centrocampo e portare imprevedibilità e goal a una mediana bianconera che quest’anno, da questo punto di vista, ha fatto fatica.

Il problema non è tanto che il giocatore sia guardato con interesse anche all’estero, perché sembra evidente ormai anche la sua voglia di approdare alla Continassa, quanto al muro altissimo posto dall’Atalanta che non significa opposizione alla cessione ma una richiesta enorme per confermare l’affare: 60 milioni di euro. Qualcuno bisbiglia anche 70 addirittura.

Calciomercato Juve, Kean sblocca l’affare Koopmeiners?

Affare che si può risolvere solo in un modo: inserendo una contropartita tecnica. E oltre ai nomi di Dean Huijsen e Samuel Iling-Junior ne spunta un terzo che potrebbe forse cambiare le carte in tavola: quello di Moise Kean. L’attaccante, rivela TuttoSport oggi in edicola, piace e non poco a Gian Piero Gasperini e potrebbe plasmarlo in attacco rendendolo un grandissimo bomber.

Il giocatore juventino però da parte sua, nel caso, dovrebbe abbassare le pretese economiche per rilanciarsi con la Dea. Ma potrebbe non essere un problema. Comunque in uscita dalla Juventus, sembra voglia giocare con continuità e magari sarà disposto a rinunciare a dei soldi pur di farlo. Chissà che non possa essere proprio lui a fare la differenza in tutta questa storia.