Calciomercato Juve, Koopmeiners si avvicina: i segnali da Bergamo

Calciomercato Juve, ora tocca al colpaccio Teun Koopmeiners. Portati a Torino i vari Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram, ora il direttore tecnico Cristiano Giuntoli si concentrerà sul grande sogno di quest’estate che non aspetta altro che la Vecchia Signora come già da diverse settimane a questa parte. Ma chiaramente non potrà attendere all’infinito, così ecco l’accelerata bianconera.

Calciomercato Juve, accelerata per Koopmeiners

Anche perché dopo aver perso Roberto Calafiori e col rischio che sfumi anche Jadon Sancho, la società non intende correre il rischio di perdere anche il trequartista olandese. Prima però servirà una cessione importante. E da questo punto di vista non vi è una vera e propria gerarchia ma conterà la prima che andrà a definirsi, che possa essere Matias Soulé in direzione Leicester o Federico Chiesa alla Roma che continua a premere.

Nel frattempo arrivano segnali positivi da Bergamo a proposito di Koopmeiners: se sul prezzi la Dea continua a non derogare, anche se le parti sono sempre a lavoro sul fronte diplomatico, il fatto che la società stia piazzando colpi a centrocampo allude a un’uscita ormai prossima dell’ex AZ Alkamaar. Dopo la stretta per Marco Bresciani, infatti, si chiude anche per Matt O’Rey dal Celtic.

L’Atalanta sta così già tappando il buco che si verrà a creare con la partenza del giocatore, perché ormai è solo questione di tempo prima che le parti si salutino e che Koopmeiners sbarchi alla Continassa. Il classe 98 firmerà un contratto quinquennale da 4.5 milioni più bonus, con una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro nelle casse lombarde.