Calciomercato Juve, Koopmeiners si avvicina: indizio da Bergamo

Calciomercato Juve: sfumato Roberto Calafiori in direzione Premier League, il club bianconero riuscirà comunque a mettere le mani sull’altro grande obiettivo di quest’estate che risponde al nome di Teun Koopmeiners. Non c’è un rischio da questo punto di vista: il giocatore vuole infatti solo la maglia bianconera e attende una telefonata per sbarcare a Torino, con un’intesa di massima anche già raggiunta per l’ingaggio con un contratto di cinque anni da 4 milioni a stagione più bonus.

Calciomercato Juve, Koopmeiners si avvicina

Bisogna solo far cadere il muro atalantino con un’offerta in arrivo proprio in queste ore. Due le possibilità: o un’offerta cash diretta oppure una proposta ove può esserci una contropartita tecnica – magari Dean Huijsen che a Gian Piero Gasperini piace un bel po’ – per provare a calare le pretese iniziali di 60 milioni di euro, anche se la Vecchia Signora considera troppo alta questa valutazione e proverà ad abbassarla.

Nel frattempo, però, arriva un indizio piuttosto chiaro a favore del trasferimento olandese in maglia juventina. Come infatti rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Dea si sta portando avanti per Marco Brescianini del Frosinone individuato proprio come sostituto di Koopmeiners e che può arrivare in nerazzurro per 10-12 milioni di euro dopo l’approdo anche di Nicolò Zaniolo per il fronte offensivo. Prima o dopo, per una cifra o un’altra, ma ormai lo sanno anche a Bergamo che Koopmeiners andrà alla Juve.