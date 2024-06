Calciomercato Juve, Kostic va da Mourinho: pronto l’addio

Calciomercato Juve, un’altra cessione sta per prendere quota all’insegna dell’obiettivo tesoretto per finanziare gli acquisti ma anche per tagliare chi non rientra nei piani bianconeri come accaduto con Kaio Jorge trasferitosi ufficialmente al Cruzeiro. Si tratta questa volta di Filip Kostic, poiché l’ex Eintracht Francoforte non rientra nella nuova Juventus di mister Thiago Motta che ha intenzione di fare restyling sulle fasce così ampio che potrebbe riguardare anche un nome importante come Federico Chiesa.

Calciomercato Juve, Kostic va da Mourinho?

Ma per quanto riguarda il croato c’è un pressing in particolare, quello di José Mourinho in persona. Come infatti conferma TuttoSport oggi in edicola, l’ex allenatore della Roma vuole portare con sé in Turchia il 31enne che avrebbe gradito di allenare già nella Capitale. Ora neo allenatore del Fenerbahçe, il tecnico potrebbe contattare direttamente il giocatore come fatto a gennaio con Dean Huijsen poi alla fine convinto.

E a proposito di Huijsen alla ribalta in queste ore per la dolce compagnia in vacanza: Mourinho vorrebbe anche lui. Ma più verisimilmente – evidenzia TS – il difensore sarà la pedina per sbloccare l’approdo di Teun Koopmeiners in bianconero. Si potrà invece fare per Kostic in gialloblu: appuntamento dopo l’Europeo, ma ci sono tutti i presupposti per chiudere.