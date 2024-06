Calciomercato Juve, la decisione di Thiago Motta su Danilo 

Calciomercato Juve: arrivano le prime decisioni di Thiago Motta. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale relativo all’approdo del tecnico italo-brasiliano sulla panchina bianconera, giungono i primi verdetti del 41enne di San Paolo sulla Juventus che verrà. Come quello relativo a Federico Chiesa messo sul mercato perché fuori dai piani bianconero.

Calciomercato Juve, Thiago Motta conferma Danilo

Nel frattempo prende forma la difesa e mentre si attendono sviluppi per Giovanni Di Lorenzo e Roberto Calafiori, Motta ha blindato Gleison Bremer che non partirà quest’estate e ha confermato – come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – anche il capitano Danilo che non uscirà nonostante anche l’interesse per l’esterno del Napoli e della nazionale italiana. Vuole ripartire anche da lui il neo tecnico, dal fedelissimo di Massimiliano Allegri punto di riferimeto dello spogliatoio e jolly tattico.

Attualmente impegnato in Coppa America insieme all’altro difensore bianconero, Danilo farà dunque parte del nuovo ciclo juventino e sarà uno dei membri della nuova colonia brasiliana alla Continassa dove si aggiungerà a breve anche Douglas Luiz ormai acquisto imminente della Vecchia Signora. Arriverà o non Di Lorenzo dalla Campania su volontà di Cristiano Giuntoli pronto a cogliere l’occasione, Danilo resterà comunque in rosa. Almeno questa sembra sia la volontà del club come riporta la rosea.