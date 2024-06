Calciomercato Juve, la Lazio si inserisce per Greenwood: le novità 

Calciomercato Juve: la Lazio prima ci prova per Matias Soulé e poi tenta Madson Greenwood, giocatore finora osservato dal club bianconero. Come infatti svela il Corriere dello Sport oggi in edicola, Claudio Lotito ha provato un blitz in queste ore per l’esterno inglese del Manchester United con un’offerta concreta sul tavolo. La proposta ammonta a 20 milioni di euro, ritenuta non sufficiente però dai Red Devils che valutano il 22enne reduce dal prestito al Getafe ben 40 milioni.

Calciomercato Juve, inserimento Lazio per Greenwood

Tuttavia, riferirebbero dall’Inghilterra, che attorno ai 35 milioni potrebbe chiudersi anche per la posizione del giocatore che, con un ingaggio da 3.5 milioni, apprezzerebbe un approdo in Serie A qualunque sia la squadra purché competitiva. Dovrà dunque rilanciare nel caso la società biancoceleste che cerca un rinforzo di spessore per riaccendere l’entusiasmo della piazza dopo gli ultimi mesi tormentati tra le dimissioni di Maurizio Sarri e quelle poi anche di Igor Tudor con l’approdo, infine, di Marco Baroni sulla panchina.

La pista Greendoow per la Vecchia Signora sembra si sia parecchio raffreddata. Non per le doti tecniche del giocatore che sono indubbie quanto appunto per le richieste e specialmente i problemi extracampo che hanno portato la Juve a fare valutazioni differenti, quanto meno al momento a valutare altri profili a partire dallo stesso Jadon Sancho sempre dall’Old-Trafford.