Calciomercato Juve, la prima richiesta di Thiago Motta: vuole lui

Calciomercato Juve: annunciato ufficialmente Thiago Motta ora si può entrare nel vivo. Il Dt Cristiano Giuntoli, da vecchia volpe, si è portato in anticipo chiudendo di fatto per Michele Di Gregorio in porta e per Douglas Luiz a centrocampo che arriverà con un’operazione da altri 20 milioni di euro e che comporterà anche le cessioni dall’altra parte di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior dopo aver già salutato ufficialmente Kaio Jorge.

Calciomercato Juve, obiettivo Calafiori ma il Bologna fa muro

Sicuramente felice di avere due ottimi giocatori bravi coi piedi per impostare il suo gioco qualitativo iniziando tra i pali e proseguendo in mediana, il tecnico italo-brasiliano ora però – tra gli altri – si aspetta un rinforzo in particolare: Roberto Calafiori, quello che, come riportato dal Corriere della Sera oggi in edicola, è la sua prima richiesta assoluta.

Il giocatore, come prevedibile, ha già dato disponibilità per sbarcare a Torino e tornare a lavorare con l’allenatore che gli ha svoltato la carriera. Il problema è il Bologna che non solo non vuole venderlo ma in più non vogliono darlo proprio alla Juventus e tiene altissima la valutazione, sui 40 milioni di euro.

Il calciatore, però, ha dato ampie rassicurazioni al Ct Luciano Spalletti preoccupato col dalle tante distrazioni di mercato che riguardano l’intero gruppo: la sua testa – ha garantito il difensore ex Basilea – ora è solo all’Europeo. Dopo si vedrà il restante. Dunque Giuntoli dovrà attendere la fine del torneo o comunque quasi il traguardo finale per sferrare l’assalto decisivo e far cadere il muro rossoblu.