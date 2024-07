Calciomercato Juve, braccio di ferro con l’Atalanta per Teun Koopmeiners: lo annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola e il riferimento è all’annuncio a sorpresa da Bergamo per il trequartista olandese. Tuttavia – si legge sulle colonne del quotidiano – la Vecchia Signora resta ottimista alla luce del forte gradimento del giocatore con cui c’è anche già un accordo per il suo approdo a Torino. Pariamo di un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro più bonus.

Non cambiano quindi i piani bianconeri nonostante questo nuovo segnale nerazzurro: Koopmeiners è visto come la ciliegina sulla torta di questo mercato finora ottimo e Cristiano Giuntoli farà il possibile per regalare il colpo a Thiago Motta. Il problema resta la valutazione, ovvero 60 milioni di euro per i quali però la società non è intenzionata a spingersi ma fermandosi al massimo a 40-45.

Calciomercato Juve, cosa succede dopo l’annuncio su Koopmeiners?

Per ora entrambe le parti sono ferme sulla propria posizione per appunto un classico braccio di ferro di mercato. Ma la Juve resta fiduciosa perché lo stesso giocatore non vuole perdere tale treno e spinge per un passaggio nel capoluogo piemontese, alla luce anche della promessa del club di un anno fa quando gli fu chiesto di restare per un ultimo anno alla corte di Gian Piero Gasperini per poi partire in quello successivo ovvero adesso.

Servirà tempo ma dall’interno giunge voce che la possibilità di accordarsi c’è. La Juventus dovrà fare però un passo verso la Dea, per poi sperare un gesto simile per incontrarsi a metà strada grazie magari all’inserimento di diversi bonus. Koopmeiners sarebbe il colpo scudetto per Madame: l’asso da unire a gli altri rinforzi per sfidare l’Inter.