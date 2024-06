Calciomercato Juve, la risposta del club al caso Rabiot

Calciomercato Juve: Adrien Rabiot si allontana dal bianconero. Il contratto sembrava quasi una formalità settimane fa quando Cristiano Giuntoli mise sul tavolo una maxi offerta da 7.5 milioni di euro addirittura per tre anni, con la firma che sembrava in arrivo anche prima dell’inizio dell’Europeo grazie anche a una telefonata di Thiago Motta apparentemente decisiva: diversi giorni dopo, però, lo scenario si è totalmente ribaltato.

Calciomercato Juve, aggiornamenti su Rabiot

Le parole dal ritiro della nazionale, di piena freddezza a proposito di un futuro ancora a Torino, e il mancato annuncio a giugno inoltrato, fanno pensare che non ci sarà spazio per un domani ancora insieme tra le parti. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, alla Continassa non stanno abbandonando l’ipotesi per il rinnovo ma la fiducia iniziale è ormai segnalata ai minimi storici.

E nel frattempo stanno iniziando seriamente a guardarsi attorno con maggior attenzione e concretezza. Pronto uno di due nomi sempre dalla Francia come piano B, ovvero Khepheren Thuram del Nizza o Yossouf Fofana del Monaco. Se Rabiot dovesse non prolungare che sia per la tentazione Real Madrid o in attesa di nuove offerte dalla Premier League, per la Vecchia Signora ci sarebbe pronto l’assalto a una di queste alternative dalla Ligue 1 che andrebbe a far coppia con Douglas Luiz nel centrocampo del nuovo 4-2-3-1.