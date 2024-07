Calciomercato Juve, la risposta di Chiesa all’offerta della Roma

Calciomercato Juve, offensiva giallorossa per Federico Chiesa. A oggi è infatti la Roma la squadra in pole per l’esterno ex viola in uscita dalla Continassa con l’arrivo di Thiago Motta. Con Daniele De Rossi che in particolare si starebbe esponendo col calciatore per convincerlo a sbarcare in giallorosso e con lo zampino anche di Paulo Dybala che starebbe provando a rincarare la dose di entusiasmo per una nuova sfida capitolina.

Calciomercato Juve, le ultime su Chiesa-Roma

Cristiano Giuntoli nel frattempo il prezzo lo ha fissato: 30 milioni di euro. Non di più causa un Europeo non andato come sperato sul piano delle prestazioni personali, ma nemmeno al di sotto di questa cifra malgrado il contratto in scadenza nel 2025. Un prezzo che la Lupa sembrerebbe pronto ad assecondare pur di mettere le mani sul gioiello di Genova, ma il problema sarebbe lo stesso calciatore come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

L’esterno, infatti, prima di accettare tale proposta vorrebbe capire se ci saranno novità da altri fronti e in particolare dall’estero con squadre che potrebbero permettergli di competere a livelli più alti. Si è parlato per lui di possibilità in Premier League, tipo Manchester United per un possibile incastro per Jadon Sancho o Liverpool, o anche Bayern Monaco. Il 26enne non ha chiuso alla Roma ma sta prendendo tempo.