Calciomercato Juve, la verità su Zaniolo: la posizione del club

Calciomercato Juve, si cerca un esterno offensivo per la fascia destra e in questi giorni è spuntato anche un nome già in passato nell’orbita bianconera: quello di Niccolò Zaniolo. Di proprietà dell’Aston Villa ma in prestito al Galatasaray nell’ultima stagione, era rispuntata anche l’ipotesi bianconera per l’ex Roma ma sembrerebbe che non vi siano reali conferme in merito.

Calciomercato Juve, Zaniolo non interessa

Come infatti riportano i colleghi di Calciomercato.com, in verità il 24enne non sarebbe nel mirino di Madame. Non quest’estate. La verità è che il calciatore vorrebbe tornare in Italia ma Cristiano Giuntoli ha altri piani per la corsia offensiva, come la permanenza assoluta di Kenan Yildiz da una parte su direttissima richiesta di Thiago Motta e l’obiettivo di Maison Greenwood per l’altro versante sempre su volere del tecnico italo-brasiliano.

Sulle tracce di Zaniolo ci sono in particolare gli spagnoli del Villarreal, ipotesi però che non scalda troppo il classe 99 di Massa, e prendono così forma le ipotesi relative a Fiorentina e specialmente Atalanta dove Gian Piero Gasperini sarebbe un suo grande estimatore. Possibile dunque che Zaniolo faccia ritorno in Serie A per la prossima stagione, ma non giocando allo Stadium piuttosto a diversi chilometri di distanza. E ai tifosi juventini va benissimo così.