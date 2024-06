Calciomercato Juve, la verità su Zirkzee: arrivano aggiornamenti

Calciomercato Juve, inserimento bianconero per Joshua Zirkzee: è questa la notizia giunta in mattinata che ha sorpreso gli stessi tifosi juventini. Per un motivo molto semplice: lì davanti c’è già un certo Dusan Vlahovic che tra l’altro Thiago Motta vuole anche valorizzare al massimo e c’è un solo posto lì davanti considerando il 4-2-3-1 che non prevede la convivenza di due punte. Cosa significa allora tale indiscrezione?

Calciomercato Juve, la verità su Zirkzee

La verità, rivela Alfredo Pedullà a Sportitalia, è che in pole per il giocatore ci resta comunque il Milan che invece – a differenza della Vecchia Signora – di una prima punta ne ha bisogno data la partenza di Olivier Giroud tant’è che in queste ore ha accelerato portandosi vicino alla chiusura dopo aver alzato la posta per le commissioni all’agente che rappresentavano il grosso ostacolo subentrato negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda la Juventus invece – specifica l’esperto di mercato – si è trattato appena di un sondaggio esplorativo con l’agente, lo stesso di Douglas Luiz, consapevole che ormai era tutto già abbastanza indirizzato verso Milanello. Sebbene il giocatore sia un pallino di Motta che al Bologna lo ha plasmato e valorizzato, la società al momento ha altre priorità in reparti differenti.

Dopo Michele Di Gregorio e Luiz quasi juventini, nel mirino ci sono Robero Calafiori e Teun Koopmeiners ma tutto passerà tramite le cessioni in particolare di Matias Soulé e in attesa di chiarimenti su Federico Chiesa.