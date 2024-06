Calciomercato Juve, l’annuncio di Rabiot dal ritiro della Francia

Calciomercato Juve, Adrien Rabiot rompe il silenzio. Proprio stamattina sono emersi nuovi dettagli sul perché non abbia ancora accettato l’offerta della Juventus per il rinnovo contrattuale e giungono adesso le parole direttamente del centrocampista francese dal ritiro della nazionale transalpina in Germania e grande favorita per Euro 2024. Anche se in realtà, come prevedibile, il giocatore ha continuato a non esporsi.

Calciomercato Juve, le parole di Rabiot dal ritiro a Euro 2024

“Futuro? Vedremo… di sicuro la Juventus ha fatto la mossa giusta prendendo Thiago Motta, è un allenatore eccezionale che ha già fatto grandi cose in Italia. Lo conosco bene avendo giocatori diversi anni con lui, la società ha fatto bene a puntarci”, ha dichiarato il 29enne pronunciandosi dunque più sul nuovo allenatore bianconero che sul suo destino.

A questo punto, a 11 giorni dalla fine del mese e non annunciando una sua permanenza a Torino, è tutto possibile: l’offerta da 7.5 milioni di euro per tre anni resta sul tavolo e Cristiano Giuntoli spera sempre che venga alla fine accettata, ma non è escluso che la fumata finale possa essere nera e non bianca.

Probabile che il giocatore stia temporeggiando aspettando altre offerte, magari dalla Premier League dove andrebbe volentieri o giocare a rialzo col club così da provare a strappare un contratto ancor più alto come se le attuali cifre non bastassero e non fossero già un assoluto attestato di stima. Se tirerà ancora la corda rischierà di spezzarla.