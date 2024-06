Calciomercato Juve, l’annuncio di Vlahovic da Euro 2024

Calciomercato Juve, Dusan Vlahovic è una delle pedine ritenute fondamentali da Thiago Motta per il suo nuovo scacchiere bianconero. Tanto da essere disposto anche a rinunciare a un suo pupillo di Bologna, Joshua Zirkzee, pur di valorizzare il serbo che dal suo punto di vista potrebbe diventare un’arma letale col 4-2-3-1 che ha in mente. E Vlahovic resta volentieri a Torino, consapevole di non aver dato ancora tutto e di poter diventare ancor più devastante delle ultime stagioni frenate per un motivo o per un altro.

Calciomercato Juve, le parole di Vlahovic da Euro 2024

Il problema sarà il rinnovo contrattuale data la scadenza nel 2026 e un maxi ingaggio da 12 milioni di euro da contenere date le nuove linee guida sul tetto ingaggi: il giocatore ha già rifiutato una prima proposta Juve per spalmare la cifra, ma questo si vedrà più avanti. Priorità al campo e nel frattempo l’importante è che ora ci sia voglia di bianconero come confermato dal calciatore proprio in queste ore.

Intercettato dalla RAI ieri dopo la sconfitta della sua Serbia per 1-0 contro l’Inghilterra, il giocatore ha risposto così a una domanda sull’approdo di Thiago Motta alla Continassa: “Per adesso penso solo alla nazionale, spero di restare il più possibile in Germania perché questa squadra e questo gruppo lo merita. Più avanti poi vedremo il resto. Se si parla di Juve poi è chiaro che non vedo l’ora di tornare a Torino ed essere a disposizione del nuovo allenatore. Per tutte le altre cose invece parlerò con la società“, ha commentato il 24enne.