Calciomercato Juve, Lazio vicinissima a Greenwood: l’offerta

Calciomercato Juve, accelerata Lazio per Mason Greenwood monitorato con attenzione anche dal club bianconero. Piace, sì, e anche abbastanza sul piano tecnico, ma le questioni extracampo hanno portato a una frenata della Vecchia Signora che ha invece acceso i riflettori su un altro esterno talentoso sempre del Manchester United, Jadon Sancho, e così Claudio Lotito ne sta approfittando per chiudere l’operazione.

Calciomercato Juve, la Lazio chiude per Greenwood

E ci sta riuscendo davvero secondo le ultimissime. Come riporta infatti Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ha già strappato il sì dell’inglese e sta per accontentare anche i Red Devils con un’offerta da 25 milioni di euro che dovrebbero bastare per la fumata bianca. Sia perché il club britannico ha calato le pretese iniziali sia perché oltre tale cifra è prevista anche una percentuale di futura rivendita tra il 40 e il 50%, in stile Basilea-Bologna per Roberto Calafiori che intanto si allontana dalla Juve.

“Greenwood? Ho detto sempre che non vendo sogni ma solide realtà. Provo a trasformare i sogni in fatti e ora stiamo allestendo una squadra competitiva, tecnicamente e mentalmente e al di là dei nomi. Ritengo che già lo scorso anno fosse un gruppo importante, poi ci sono stati dei problemi all’interno dello spogliatoio che non hanno consentito di ottenere il massimo. Ma la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza”, ha dichiarato stamane il patron Lotito durante la presentazione del nuovo logo.