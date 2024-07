Calciomercato Juve, alla fine un pupillo di Thiago Motta da Bologna potrebbe giungere eccome a Torino. Ma non quello sperato, almeno dalla tifoseria bianconera, o prioritario per il neo tecnico bianconero. Perché si complica infatti la pista relativa al sogno Roberto Calafiori, sia perché il Bologna continua a fare muro nei confronti della Vecchia Signora e aprendo invece alle ricche offerte della Premier League e anche perché l’Europeo – seppur disastroso per l’Italia – comunque ha messo in mostra il 22enne romano complicando degli scenari già alla base non proprio semplicissimi.

Calciomercato Juve, la richiesta rossonera per Saelemaekers

Dall’altra parte, invece, è attualmente un esubero un altro protagonista della grande cavalcata rossoblu arrivata fino al 5° posto valevole la Champions League quest’anno: parliamo di Alexis Saelemaekers, non riscattato dal Bologna con l’arrivo del nuovo allenatore Vincenzo Italiano e rientrato al Milan però dove non è assolutamente nei piani con la nuova gestione firmata Paulo Fonseca.

Il club rossonero è pronto a venderlo, sì, ma non a svenderlo e soprattutto regalarlo. Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, il Diavolo esclude categoricamente un prestito in bianconero che finirebbe solo per rinforzare una diretta concorrente e tra l’altro gratuitamente. E’ disposto a farlo nel caso ma solo quanto meno guadagnandoci. E per l’esattezza incassando una cifra attorno ai 15 milioni di euro che rende a oggi l’affare fattibile nelle volontà ma non nelle intenzioni con Giuntoli che vorrebbe pagare il meno possibile.