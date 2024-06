Calciomercato Juve, l’Equipe svela l’offerta del PSG per Huijsen

Calciomercato Juve, aggiornamenti per la cessione di Dean Huijsen in ottica Paris Saint-Germain. Perché è di queste ore la notizia di un interessamento anche del club transalpino per il difensore 19enne spagnolo-olandese e si registrano già novità direttamente dalla Francia, con l’Equipe che rivela dettagli a proposito delle intenzioni della società che avrebbe mosso anche i primi passi per per il talento juventino.

La società, dall’altra parte, ha ormai deciso già da un bel po’ di tempo di venderlo per arrivare a uno degli obiettivi estivi, prefissandosi in particolare il sogno Teun Koopmeiners per il quale servono circa 60 milioni di euro. E dunque dovrà arrivare dal classe 2005 l’altra parte cash necessaria per chiudere il colpo e avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta.

Calciomercato Juve, quanto offre il PSG per Huijsen

Secondo quanto rivelato dal prestigioso quotidiano transalpino, però, l’offerta del PSG sarebbe però di ‘soli’ 20 milioni di euro: ancora troppo poco per la Vecchia Signora che invece pretende di incassarne almeno 30 per chiudere. Una distanza non incolmabile ma il problema – si legge – potrebbe essere rappresentato dal fatto che Huijsen almeno per il momento non rappresenta una priorità.

Sulle tracce del giocatore in prestito alla Roma nell’ultima stagione ci sono comunque anche Borussia Dortmund, Stoccarda e Newcastle e c’è fiducia alla Continassa a proposito di una possibile monetizzazione. Una volta chiusa l’operazione ci sarà poi l’assalto all’olandese che attende solo una telefonata per raggiungere Torino dopo aver trovato anche l’accordo per 5 anni con un ingaggio da 4.5 milioni di euro.