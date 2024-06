Calciomercato Juve, l’infortunio di Koopmeiners aiuta: la situazione

Calciomercato Juve: infortunio per Teun Koopmeiners. Niente di grave per fortuna della Vecchia Signora che attraverso la figura di Cristiano Giuntoli lo vuole a tutti i costi in bianconero, ma tale stop costringerà comunque al giocatore di saltare Euro 2024 con immenso dispiacere he lo stesso giocatore ieri ha manifestato attraverso i propri profili social.

Calciomercato Juve, ultimissime su Koopmeiners

“Quello che doveva essere un mese meraviglioso purtroppo si è trasformato in un incubo. Con grande delusione e tristezza ho ascoltato i risultati dei test e delle scansioni e purtroppo c’è più la partecipare al campionato europeo 2024. Giocare per l’Olanda e in un torneo con questa grande squadra sarebbe stato un grande onore. Ora come tutti gli altri tifosi Orange, incoraggerò e sosterrò la squadra a distanza”, è stato lo sfogo del 26enne che potrebbe ora consolarsi solo in un modo: firmando per la Juventus.

Tale imprevisto, seppur spiacevole chiaramente, favorisce però Madame come evidenzia TuttoSport oggi in edicola: la richiesta attuale è di 60 milioni di euro ma un’estate ad alto livello avrebbe potuto spingere l’Atalanta ad alzare ancor di più l’asticella. Così Giuntoli, già a lavoro nell’inserire una contropartita che possa essere Dean Huijsen per sostituire l’altro infortunato atlantico Giorgio Scalvini o Moise Kean per rinforzare l’attacco della Dea, proverà ad accelerare per chiudere la questione.