Calciomercato Juve, l’infortunio di Kostic fa saltare i piani

Calciomercato Juve, altra batosta in casa bianconera. Euro 2024 per il momento non porta benissimo alla Vecchia Signora: prima l’infortunio di Ardkadiusz Milik, poi quello di Filip Kostic e il goal annullato ieri a Kenan Yildiz reduce comunque da un’eccellente prestazione. Se su quest’ultimo fronte si può serenamente rimediare, col baby attaccante pronto a lasciare il segno già alla prossima gara, discorso diverso è per l’esterno serbo.

Calciomercato Juve, cosa succede ora con Kostic?

Danno al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro: questo il verdetto degli esami medici. Il che, tradotto, significa uno stop di almeno due settimane ed Europeo già finito per l’ex Eintracht Francoforte. Ma soprattutto, ulteriore beffa per Madame, significa che rischiano di saltare anche i piani mercati. Fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta, il 31enne era infatti in uscita e la Juventus contava di incassare una cifra attorno agli 8 milioni di euro per lui.

Un valore utile da mettere sul budget mercato per arrivare alle cifre necessarie per i sogni che portano i nomi di Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners. Ma così come con Milik, questo stop può cambiare i piani in quanto rischia di bloccare il giocatore in bianconero per mancate offerte o comunque proposte al ribasso rispetto agli scenari precedenti. Sperando che da adesso in poi dalla Germania arrivino notizie decisamente più confortanti.