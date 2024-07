Calciomercato Juve, l’Inter chiude per un obiettivo bianconero?

Calciomercato Juve, l’Inter potrebbe chiudere un colpo per cui sta lavorando da tempo e per il quale si è aggiunto anche la Vecchia Signora in queste ultime battute, probabilmente però tardi. E il motivo è perché in realtà non si tratterebbe di una priorità per il club bianconero, piuttosto di un’idea emersa negli ultimi giorni dopo le difficoltà per Jean-Clair Todibo e come piano B del difensore del Nizza che nel frattempo spinge per approdare alla Continassa proprio come ha fatto il suo ex compagno di squadra Thuram.

Calciomercato Juve, l’Inter chiude per Juan Cabal?

Si tratta di Juan Cabal, talento colombiano del Verona monitorato anche da Madame ma per il quale i nerazzurri, appunti, starebbero chiudendo. Come riportato infatti da SkySport, si va verso un’intesa con Hellas per un affare da 10 milioni di euro. Si lavora per un accordo col giocatore e una volta fatto si andrà appunto verso ora fumata bianca. La Juventus resta vigile sul calciatore – conferma anche l’emittente satellitare – ma l’Inter è ormai prossima all’accelerata definitiva.

Nel frattempo, proprio nelle ultime ore, sono emerse nuove alternative per la difesa una volta sfumato purtroppo Roberto Calafiori in direzione Arsenal. Si tratta di Maxence Lacroix del Wolfsburg di 24 anni e in scadenza nel 2025 e Clement Lenglet di 29 anni del Barcellona. Ma la priorità sarà Todibo, anche se il club di appartenenza dovrà giocoforza scendere di fronte alla valutazione iniziale di 40 milioni di euro.