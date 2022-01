Calciomercato Juve, l’obiettivo in attacco resta Vlahovic: i dettagli

L’accelerata dettata dall’offerta del Barcellona a Morata ha costretto la Juventus a giocare a carte scoperte. Nel dettaglio: la mossa della società blaugrana ha sorpreso, e indispettito, il club bianconero che, di conseguenza, ha cominciato a stilare una lista di possibili sostituti dell’attaccante spagnolo. Tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora, e una costante, che delinea quella che è la strategia: la formula del trasferimento. Gli uomini di mercato della Juventus, infatti, cercano un profilo che possa essere trasferito a Torino con la formula del prestito per 6 mesi, senza obblighi di riscatto che condizionerebbero le mosse future.

Calciomercato Juve, Vlahovic sempre più in cima alla lista





IL FUTURO – La volontà della Juventus, per il prossimo futuro, diciamo l’estate, rimane chiara. Tentare l’affondo per portare Vlahovic a Torino. A raccontarlo è calciomercato.com: “La Juve infatti non vuole, anzi non vorrebbe, in questo mercato di gennaio prendere alcuna decisione che possa poi vincolare anche le stagioni future.

L’obiettivo è quello di scavallare il CdA di febbraio, per poi vedere a che punto sia il lavoro di Allegri e (una volta blindata almeno la qualificazione in Champions) e da lì capire come investire il tesoretto per il mercato in arrivo dall’aumento di capitale con le idee molto più chiare anche su quale sarà la rosa da puntellare o rivoluzionare.

Tradotto per quel che riguarda il centravanti, la Juve vuole, anzi vorrebbe, arrivare al termine della stagione con una soluzione ponte (proprio come era rappresentata da Morata) prima di capire se poter davvero tentare il tutto e per tutto sul fronte Dusan Vlahovic”.

vlahovic-triste-fiorentina

fonte: ilbianconero.com