Calciomercato Juve, Locatelli può raggiungere De Zerbi? 

Calciomercato Juve, quale futuro per Manuel Locatelli con questa nuova era bianconera firmata Thiago Motta? Di base il centrocampista reduce dalla pesante delusione per la mancata convocazione per Euro 2024 è dentro il nuovo progetto tecnico dell’allenatore italo-brasiliano, seppur non propriamente con un ruolo centrale come avuto fino a questa stagione con Massiimliano Allegri.

L’ex Sassuolo, piuttosto, partirà leggermente indietro nelle gerarchie. Andrà a completare il centrocampo, ma non inizierà ai nastri di partenza. Il titolare in regia, piuttosto, sarà adesso il neo acquisto Douglas Luiz: toccherà all’ex Aston Villa a illuminare nel nuovo 4-2-3-1 con – probabilmente – Khéphren Thuram al suo fianco e non più Adrien Rabiot che ha deciso di farsi tentare da altre lusinghe lontano dall’Italia.

Calciomercato Juve, tentazione per Locatelli

In ogni caso ci sarà spazio per tutti e quattro i centrocampisti – Nicolò Fagioli compreso – considerando le tante partite all’orizzonte per la prossima stagione. Nel frattempo però giunge una tentazione per Locatelli e di non poco conto: come riporta infatti La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per lui potrebbe esserci il fascino di un’esperienza all’estero al seguito di Roberto De Zerbi approdato al Marsiglia.

Possibile – si legge sul giornale – che la società transalpina possa avanzare un’offensiva a stretto giro, anche se il calciatore a oggi continuerebbe a vedersi a Torino. Ma mai dire mai nel corso delle settimane, specialmente quando poi inizierà il raduno juventino. Dalla Francia arriva l’opportunità per giocare titolare e un modo per staccare la spina per un po’ con l’Italia dopo questa stagione ed estate parecchio sofferta.