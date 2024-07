Calciomercato Juve, Locatelli via solo per questa cifra importante

Calciomercato Juve, il centrocampo bianconero è praticamente già completo. Manca un’ultimissima pedina che è tra l’altro la ciliegina di una torta abilmente preparata da Cristiano Giuntoli: il sogno Teun Koopmeiners. Pronta la cessione di Matias Soulé per arrivare a questo punto cruciale specialmente dopo aver perso Roberto Calafiori e il rischio concreto che sfumi anche Jadon Sancho per la corsia destra.

Dovesse arrivare anche l’olandese come nei programmi, considerando pure l’accordo col calciatore per un contratto di 5 anni da 4.5 milioni più bonus congelato ormai da settimane, il reparto sarebbe a quel punto completo considerano il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta. Gioco delle coppie completo con Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli più Fabio Miretti che sarebbe l’alternativa sulla trequarti.

Calciomercato Juve, la decisione sul futuro di Locatelli

Pronto a restare in bianconero sia il centrocampista scuola Juve che il collega di reparto ex Sassuolo e reduce dalla grande delusione per la mancata convocazione da Euro 2024. Si è ipotizzato una partenza per lui, soprattutto dopo la chiamata di Roberto De Zerbi dal Marsiglia, ma il club ha preso una decisione come riporta il Corriere Torino: a meno che non arrivi un’offerta da 40 milioni di euro, non si muoverà dalla Continassa dove nel frattempo appare carico a pallettoni per giocarsi le sue carte e archiviare la delusione europea.