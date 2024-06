Calciomercato Juve, l’offerta a Rabiot indispettisce Chiesa

Calciomercato Juve, Federico Chiesa è deluso dal club bianconero. E non solo per il mancato rinnovo, quanto piuttosto per l’intera gestione conclusasi con la decisione di metterlo sul mercato dopo Euro 2024. Il 26enne si immaginava alla Continassa per ancora parecchi anni come del resto annunciato anche dopo la vittoria della Coppa Italia e invece si è ritrovato praticamente alla porta senza nemmeno aver la possibilità di approcciare con Thiago Motta.

Calciomercato Juve, Chiesa deluso dal club

Un’altra questione che avrebbe indispettito il giocatore – svela SportMediaset – è l’offerta che nel frattempo la società ha avanzato ad Adrien Rabiot in scadenza di contratto quest’anno: ovvero 7.5 milioni di euro per tre anni, di sicuro ammortizzati dal Decreto Crescita, ma comunque proposta importantissima nonostante il contenimento dei costi su cui è sbattuto anche lo stesso Chiesa che si è visto rifiutare la richiesta di aumento proprio per questo motivo.

Chiesa credeva di meritare non solo un nuovo contratto ma anche con un giusto riconoscimento economico per attaccamento e qualità. E invece niente da fare: terminato l’Europeo, la società lo venderà alla miglior offerente per girare il ricavato per Roberto Calafiori, Teun Koopmeiners o un altro esterno che prenderà proprio il suo posto sulla destra nel nuovo 4-2-3-1. La squadra che potrebbe accontentare le richieste juventine – riporta Mediaset – è il Bayern Monaco con una proposta da 40 milioni di euro.