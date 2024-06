Calciomercato Juve, magia Giuntoli: ecco come pagherà Di Gregorio

Calciomercato Juve, definitiva la staffetta tra i pali: dentro Michele Di Gregorio in arrivo da Monza per un totale di 18 milioni di euro di riscatto dopo i 2 iniziali per il prestito, fuori Wojciech Szczesny che alla fine ha ceduto alla corte dell’Arabia Saudita con la mega offerta dell’Al-Nassr con la mediazione di Cristiano Ronaldo che fa un grande regalo a se stesso ma indirettamente anche alla Juventus che, dopo anni storici in bianconero, saluta il 34enne in scadenza di contratto nel 2025 e con un ingaggio pesantissimo che ora darà respiro al monte ingaggi.

Calciomercato Juve, Di Gregorio pagato da… Szczesny

In più alla Juventus andranno anche circa 4 milioni di euro per l’operazione. Insomma, un’abile mossa di Cristiano Giuntoli che sta dunque tenendo fede al suo obiettivo: rinforzare la Vecchia Signora ma al contempo renderla decisamente più sostenibile. Ha preso uno dei migliori portieri della Serie A, e d’Europa dati alla mano, pagandolo 2.5 milioni di euro all’anno: meno della metà del suo predecessore.

E l’abile mossa in uscita del direttore tecnico permetterà alla Juve di pagare Di Gregorio proprio con la cessione del portiere dell’Est. Come per l’esattezza? Praticamente attraverso i 12 milioni risparmiati sull’ingaggio lordo più i soldi che arriveranno dal Medio Oriente per il cartellino dell’estremo difensore. E in più – sottolinea il giornale – mettendo a bilancio i 18 milioni solo il prossimo anno, l’immediato saldo dell’operazione, considerando appena l’ingaggio del giocatore, avrà un impatto positivo sui conti juventini di una decina di milioni.