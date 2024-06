Calciomercato Juve, maxi risparmio con Thuram al posto di Rabiot: le cifre

Calciomercato Juve: dentro Khepheren Thuram, fuori Adrien Rabiot. E’ questo lo scenario che sta andando a delinearsi in casa bianconera dopo che il 29enne attualmente impegnato a Euro 2024 ha deciso di nascondersi dietro un silenzio-negazione per quanto riguarda la proposta di rinnovo messa sul tavolo. E che offerta a tal proposito: 7.5 milioni di euro per tre anni, tutt’altro che banale considerando anche la nuova linea green di Cristiano Giuntoli seppur possibile grazie al Decreto Crescita.

Non è bastata però per l’ex PSG che ha deciso di arricchirsi ancor di più, magari con una proposta che prevede anche un ricco bonus alla firma. La Juventus, capita la situazione, sta andando dritta sull’alternativa che è rappresentata appunto dal 23enne del Nizza in scadenza di contratto nel 2025 e fratello dell’attaccante interista che costerebbe parecchio di meno come evidenzia TuttoSport oggi in edicola.

Calciomercato Juve, quanto si risparmierebbe con Thuram

E’ vero che andrebbe pagato il suo cartellino in questo caso, ma si parlerebbe di una spesa ridotta e verosimilmente tra i 15-16 milioni e con uno stipendio di ‘appena’ 2 milioni di euro o poco più. Rabiot, nel suo quadro complessivo, costerebbe circa 11 milioni l’anno più bonus pur essendo già un giocatore juventino.

L’ingaggio di Thuram non solo ammonterebbe ad appena un quarto di quello del Cavallo Pazzo, ma in generale l’operazione complessiva sarebbe da 7.5 milioni a stagione rispetto appunto agli 11 citati. Due tipi di esperienze diverse, certo, ma anche una prospettiva importante per l’altro figlio d’arte che parteciperà anche alle Olimpiadi quest’estate. Chissà se ancora da giocatore del Nizza oppure se già da neo bianconero.