Calciomercato Juve, McKennie blocca Douglas Luiz: cosa chiede

Calciomercato Juve, bloccato l’affare che porterà Douglas Luiz in bianconero. Colpa di Weston McKennie mentre Samuel Iling-Junior è a posto e attende di avere solo il via libera per la partenza in direzione Birmingham. Ma l’affare non è assolutamente a rischio, anche perché il Dt Cristiano Giuntoli non si lascerebbe sfuggire comunque una tale opportunità che ha voluto cogliere a volo e abbattendo la richiesta di 50 milioni di euro con ben due contropartite fuori dai piani di Thiago Motta e in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juve, le richieste di McKennie

Ma cosa significa di preciso che McKennie sta bloccando l’affare? Lo spiega TuttoSport oggi in edicola: il calciatore USA, nel dettaglio, non solo non trova l’intesa con l’Aston Villa poiché chiede un ingaggio da top player, superiore ai 2.5 milioni che attualmente percepisce a Torino ma in più vorrebbe anche una sorta di buona uscita dalla società bianconera.

Anche Ts tuttavia conferma che è nulla di insormontabile: con buona volontà da parte di tutti, una soluzione intermedia che possa accontentare tutti la si troverà e l’affare non è assolutamente in discussione. Il neo tecnico Juve potrà dunque contare su un primo rinforzo brasiliano per alzare subito il livello tecnico del centrocampo, in attesa poi più avanti di Teun Koopmeiners sulla trequarti e il suo pupillo Roberto Calafiori in difesa.