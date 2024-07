Calciomercato Juve, McKennie in uscita: rapporti totalmente compromessi

Calciomercato Juve, c’è anche Weston McKennie in lista di sbarco. Anche il centrocampista USA è tra gli esuberi di Thiago Motta che non hanno posto nella nuova squadra bianconera e che dovranno pertanto trovare una nuova squadra pronta ad accoglierli. Scelta tracciata dal neo allenatore juventino ma approvata a pieno dalla società che è ai ferri corti col 24enne statunitense.

Calciomercato Juve, McKenne resta in vendita

Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, i rapporti sono completamente compromessi. Dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo lo scorso anno, a sancire la frattura è stata chiaramente la vicenda relativa a Douglas Luiz per un affare che ha quasi fatto saltare per le richieste avanzate sia alla società per una buonuscita che all’Aston Villa al quale ha sparato un ingaggio top e tenendo la situazione in sospeso.

Ora dovrà preparare le valigie perché non ci sarà spazio per colpi di scena in stile lo scorso anno, quando da indesiderato al rientro dal prestito in Premier League divenne poi centrale con Massimiliano Allegri riprendendosi anche un posto da titolare. La storia non si ripeterà, stavolta. Piuttosto dovrà portare un acquirente e anche con una cifra bella consistente: 20-25 milioni di euro.